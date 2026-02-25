В Петербурге подарили деньги дворнику, спасшему ребенка

В Санкт-Петербурге дворнику Хайрулло Ибадуллаеву, который спас выпавшего из окна мальчика, люди вручили конверт с деньгами. Об этом сообщает RT.

«Сначала деньги собирали только жильцы дома. Но про сбор узнали в интернете и жители других городов России — стали тоже присылать. Сколько в итоге набралось, люди скромно умолчали», — сказано в посте.

Накануне губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов вручил мужчине знак отличия «За доблесть в спасении» – за неравнодушие, готовность прийти на помощь и человечность.

Инцидент, о котором идет речь, произошел 22 февраля. Ребенок играл у открытого окна на планшете, сорвался, но зацепился за карниз. Когда ребенок больше не мог держаться и разжал руки, дворник поймал его. После этого мужчина занес ребенка в подъезд и попытался привести в чувство. Вскоре мальчика забрала скорая.

Мать ребенка, предпринимательница и автор подкастов, в момент падения была в кухне. У ее сына аутизм, он ходит в специализированный инклюзивный центр, занимается спортом и работает с дефектологом. В прошлом мальчик оставался один в комнате, но никогда не открывал окно. Женщина заметила исчезновение сына спустя 10 минут.

