Из Домодедовской больницы выписали последнего пациента с обезьяньей оспой

Из Домодедовской больницы выписали последнего пациента с оспой обезьян. Об этом сообщила пресс-служба медучреждения.

«Последний пациент с диагнозом «оспа обезьян» выписан из Домодедовской больницы с выздоровлением. Случаи оспы обезьян в настоящее время в Московской области на регистрируются», — сказано в сообщении.

В Роспотребнадзоре сообщали, что самым распространенным путем передачи оспы обезьян является тесный физический контакт с человеком, у которого есть симптомы заболевания.

Оспа обезьян — редкое вирусное заболевание. Она проявляется в виде лихорадки, интоксикации, увеличения лимфоузлов и пятнообразных высыпаний с последующим формированием пузырьков, при вскрытии которых возникают язвы. Вирус передается человеку от диких животных, в том числе приматов, распространение от человека человеку тоже возможно. При легком протекании болезнь проходит сама за две-три недели.

Ранее ученая рассказала, стоит ли ждать пандемии оспы обезьян.