Поиски девочки, пропавшей в Смоленске, вышли за пределы города

Добровольцы расширили территорию поисков девятилетней девочки из Смоленска, пропавшей накануне. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя поисково-спасательного отряда «Сальвар».

По его словам, до этого специалисты и добровольцы обследовали только Заднепровский район. На данный момент поиски идут уже за пределами Смоленска.

«В общей сложности в поисках принимают участие более 200 человек», – добавил он.

О пропаже девочки стало известно накануне. Несовершеннолетняя исчезла после того, как отправилась на прогулку с собакой. Позже мать заметила, что ребенка долгое время нет дома.

Как рассказали местные жители, неизвестный человек мог увезти ребенка на машине, но подтверждений этой теории нет. Также соседи полагают, что она могла упасть в люк недалеко от дома.

Предполагалось также, что к произошедшему причастен отец, но эта версия не нашла подтверждения. Мужчину уже допросили.

Ранее мэр Смоленска призвал откликнуться возможных очевидцев исчезновения девочки.