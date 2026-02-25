Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Общество

Поиски девочки, пропавшей в Смоленске, вышли за пределы города

В Смоленске географию поисков пропавшей девятилетней девочки расширили
ПСО «Сальвар» Смоленская область

Добровольцы расширили территорию поисков девятилетней девочки из Смоленска, пропавшей накануне. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя поисково-спасательного отряда «Сальвар».

По его словам, до этого специалисты и добровольцы обследовали только Заднепровский район. На данный момент поиски идут уже за пределами Смоленска.

«В общей сложности в поисках принимают участие более 200 человек», – добавил он.

О пропаже девочки стало известно накануне. Несовершеннолетняя исчезла после того, как отправилась на прогулку с собакой. Позже мать заметила, что ребенка долгое время нет дома.

Как рассказали местные жители, неизвестный человек мог увезти ребенка на машине, но подтверждений этой теории нет. Также соседи полагают, что она могла упасть в люк недалеко от дома.

Предполагалось также, что к произошедшему причастен отец, но эта версия не нашла подтверждения. Мужчину уже допросили.

Ранее мэр Смоленска призвал откликнуться возможных очевидцев исчезновения девочки.

 
Теперь вы знаете
Запад хочет вернуть Украине ядерное оружие. Почему и какой на это есть ответ
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!