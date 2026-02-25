Москвичка имитировала соитие с дочерью на глазах возлюбленного и была задержана

В Зеленограде пару подозревают в сексуальном насилии над дочерью

Жителя Подмосковья и его возлюбленную подозревают в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении ребенка. Об этом сообщает mk.ru.

По данным издания, 38-летняя женщина и ее пятилетняя дочь жили с 51-летниим приятелем в Зеленограде. По данным следствия, москвичка вместе с дочерью имитировала соитие на глазах у своего партнера.

Сколько таких инцидентов произошло прежде, чем о ситуации узнали правоохранители, а также имели ли место другие насильственные действия, не уточняется.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело. Пару задержали.

До этого в Казахстане осудили 71-летнего пенсионера, который изнасиловал свою 15-летнюю родственницу. Изначально школьница ничего не рассказывала, в полицию семья обратилась только после родов.

В отношении пенсионера возбудили дело, вину он отрицал. Мужчина получил срок 15,5 лет лишения свободы.

Ранее педофил из Москвы напал на 10-летнюю школьницу и попал в колонию в пятый раз.