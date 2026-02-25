Размер шрифта
Берлин подтвердил приверженность принципу «одного Китая»

Германия подтвердила свою приверженность принципу «одного Китая»
Global Look Press

Германия подтвердила свою приверженность принципу «одного Китая». Об этом говорится в совместном заявлении КНР и ФРГ, передает РИА Новости.

«Немецкая сторона подтвердила свою приверженность политике одного Китая», — говорится в заявлении.

В среду в Пекине прошли переговоры председателя КНР Си Цзиньпина и канцлера ФРГ Фридриха Мерца.

В декабре прошлого года министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия в случае обострения обстановки в Тайваньском проливе поддержит КНР. Министр обратил внимание, что порядок действий в подобных ситуациях прописан в основополагающем для двусторонних отношений Договоре Москвы и Пекина о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве от 16 июля 2001 года.

Агентство Bloomberg сообщало, что США продадут Тайваню оружие на $11 млрд. В пакет поставок войдут реактивная система залпового огня (РСЗО) HIMARS стоимостью до $4,05 млрд, а также самоходные гаубицы общей стоимостью около $4 млрд.

Ранее китайский дипломат назвал Тайвань «пороховой бочкой».

 
