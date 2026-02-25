Размер шрифта
В Кремле раскритиковали планы Европы по передаче Украине ядерного оружия

Песков: планы Европы передать Украине ядерное оружие безумны
Михаил Терещенко/POOL/РИА Новости

Планы стран Европы по передаче Украине ядерного оружия безумны, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину.

«Учитывая опыт всего, что имело место до сих пор, можно с большой долей уверенности предположить, что это именно так, именно такая угроза имела место», — сказал представитель Кремля.

Песков назвал странным возможность услышать со стороны Великобритании и Франции подтверждения информации, обнародованной российской разведкой. Пресс-секретарь российского лидера выразил надежду, что публикация этих сведений станет препятствием для реализации «сумасшедших, совершенно безумных планов».

Накануне в Службе внешней разведки (СВР) России заявили, что Великобритания и Франция готовятся вооружить Украину ядерной бомбой. В СВР отметили, что в Лондоне и Париже сознают, что их замыслы подразумевают грубое нарушение международного права, прежде всего договора о нераспространении ядерного оружия, и сопряжены с риском разрушения глобальной системы нераспространения.

Ранее в КНР отреагировали на сообщения о планах Запада передать Украине ядерное оружие.

 
