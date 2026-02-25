Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Спорт

Появились подробности о возможном переходе в ЦСКА экс-звезды «Барселоны»

ESPN: экс-футболист «Барселоны» Коутиньо получил предложение от ЦСКА
Roberto Casimiro/Keystone Press Agency/Global Look Press

Бывший футболист испанской «Барселоны», немецкой «Баварии» и английского «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо получил предложение от московского ЦСКА. Об этом пишет ESPN.

Армейский клуб намерен подписать бразильского футболиста на правах свободного агента, поскольку последний клуб, за который игрок выступал, «Васко да Гама» расторг контракт с ним по инициативе самого Коутиньо.

За несколько дней до расторжения контракта во время одного из матчей в чемпионате Бразилии фанаты освистал футболиста. В итоге Коутиньо был заменен в перерыве, однако на скамейку запасных так и не вернулся.

Филиппе Коутиньо является воспитанником «Васко да Гама». За свою карьеру он выступал за «Интер», «Эспаньол», «Барселону», «Ливерпуль», «Баварию» и катарский «Аль-Духаиль». В составе «Интера» бразилец выиграл Кубок и Суперкубок Италии, будучи игроком «Барселоны» стал двукратным чемпионом Испании и двукратным обладателем Кубка Испании, а с «Баварией» завоевал чемпионат Германии, Кубок Германии и Лигу чемпионов. За сборную Бразилии полузащитник провел 68 матчей, забил 21 мяч и стал победителем Кубка Америки.

Ранее экс-игрок ЦСКА объяснил, почему команде не нужен Коутиньо.

 
Теперь вы знаете
Что смотреть в кино в марте: 13 главных и громких премьер
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!