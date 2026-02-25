Появились подробности о возможном переходе в ЦСКА экс-звезды «Барселоны»

Бывший футболист испанской «Барселоны», немецкой «Баварии» и английского «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо получил предложение от московского ЦСКА. Об этом пишет ESPN.

Армейский клуб намерен подписать бразильского футболиста на правах свободного агента, поскольку последний клуб, за который игрок выступал, «Васко да Гама» расторг контракт с ним по инициативе самого Коутиньо.

За несколько дней до расторжения контракта во время одного из матчей в чемпионате Бразилии фанаты освистал футболиста. В итоге Коутиньо был заменен в перерыве, однако на скамейку запасных так и не вернулся.

Филиппе Коутиньо является воспитанником «Васко да Гама». За свою карьеру он выступал за «Интер», «Эспаньол», «Барселону», «Ливерпуль», «Баварию» и катарский «Аль-Духаиль». В составе «Интера» бразилец выиграл Кубок и Суперкубок Италии, будучи игроком «Барселоны» стал двукратным чемпионом Испании и двукратным обладателем Кубка Испании, а с «Баварией» завоевал чемпионат Германии, Кубок Германии и Лигу чемпионов. За сборную Бразилии полузащитник провел 68 матчей, забил 21 мяч и стал победителем Кубка Америки.

