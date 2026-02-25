Дерматолог рассказала, влияет ли зима на состояние волос и кожи

Время года не влияет на состояние волос, поскольку наибольшее значение в этом вопросе имеют наличие хронического стресса и эмоциональное переутомление. Об этом «Газете.Ru» рассказала доцент кафедры дерматовенерологии и косметологии медицинского факультета Государственного университета просвещения, дерматовенеролог Марина Гуреева.

«Никакой сезонности состояния волос нет. Раньше (много-много лет назад, когда совсем не было супермаркетов и доставки продуктов) из-за дефицита витаминов в рационе действительно в конце зимы был пик дефицита витаминов и микроэлементов, и на этом фоне могли наблюдаться изменения волос. Сейчас ничего подобного нет, если человек не ограничивает себя искусственно в полноценном питании. В наше время основными проблемами, вызывающими изменение состояния волос, являются хронический стресс и эмоциональное переутомление. Дело в том, что регуляция многих систем организма, в том числе и регуляция питания волосяного фолликула, осуществляется с участием нейрогуморальных механизмов, и нарушение баланса вегетативной и симпатической нервной системы может привести к стойкому нарушению микроциркуляции в фолликуле. Как ни банально это звучит, хороший сон, правильный распорядок дня, прогулки на свежем воздухе и положительные эмоции являются гораздо более значимыми факторами здоровья, в том числе волос, чем сезон года. Если вас что-либо беспокоит (слабость, быстрая утомляемость, выпадение волос) — это повод обратиться к специалисту», — сказала она.

Гуреева отметила, что возникающие зимой проблемы с кожей также могут быть связаны с нарушениями нервной системы или дефицитом витаминов.

«Проблемы кожи не менее сильно связаны с психоэмоциональными факторами. Однако в предвесенний период на состояние кожи может влиять также дефицит витамина D и ферритина (показателя депо железа в организме). Но наличие этих дефицитов, как и дозу корректирующих препаратов, лучше определять совместно с врачом, так как самостоятельные методы повышения, к примеру, ферритина опасны для здоровья. С марта, когда солнце станет активнее, а температуры уйдут в диапазон от нуля градусов и выше, лучше перейти с более плотных, жирных кремов на кремы легкой текстуры с SPF — для защиты кожи от негативного воздействия весеннего ультрафиолета», — добавила она.

