У резиденции президента Армении начались столкновения протестующих и полиции

Возле резиденции президента Армении Армена Саркисяна начались стычки между протестующими и полицией, сообщает «Интерфакс».

По данным корреспондента агентства, сотрудники правоохранительных органов пытаются оттеснить митингующих, требующих отставки премьер-министра Никола Пашиняна, от здания резиденции, есть задержанные.

Ранее сообщалось, что полиция оцепила здание министерства иностранных дел Армении из-за протестов.

25 февраля Вооруженные силы Армении потребовали отставки премьер-министра республики Никола Пашиняна и его правительства. В ВС утверждали, что премьер и кабмин не в состоянии принимать «адекватные решения в кризисной и судьбоносной для армянского народа ситуации».

После этого Пашинян уволил главу генштаба ВС Армении, который потребовал отставки правительства. Однако заявление об увольнении не подписал президент Армении Армен Саркисян.