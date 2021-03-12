Депутата из Ленинградской области арестовали по обвинению в незаконном обороте оружия

Депутата Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области и еще нескольких человек арестовали по обвинению в незаконном обороте оружия. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета.

Отмечается, что фигуранты обвиняются в незаконном приобретении, передаче, сбыте, хранении, перевозке, а также в незаконном изготовлении оружия группой лиц по предварительному сговору.

Согласно информации СК, депутат вместе с сообщниками приобрели в Ленинградской области пистолет-пулемет «Суоми М 1» со следами переделки, револьвер «Наган» образца 1985 года и более 100 патронов. В дальнейшем они продали оружие и боеприпасы россиянину за 220 тыс. руб.

Также обвиняемые сбыли переделанный охолощенный пистолет-пулемет.

Правоохранители обнаружили у обвиняемых в ходе поисково-оперативных мероприятий более 50 единиц огнестрельного оружия, более 12 тыс. боеприпасов, а также оборудование для переделки оружия.

Обвиняемые арестованы, расследование уголовного дела продолжается.