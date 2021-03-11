Дания приостановила вакцинацию препаратом AstraZeneca из-за образования тромбов

В Дании временно перестали вакцинировать население препаратом британско-шведской компании AstraZeneca из-за образования тромбов у ранее привитых, один из них скончался. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-релиз управления здравоохранения.

Отмечается, что после произошедшего Европейское агентство по лекарственным средствам приступило к исследованию вакцины AstraZeneca.

В пресс-релизе также говорится, что пока сложно сделать вывод о том, есть ли связь между препаратом и тромбами.

Вакцинация лекарством приостановлена на 14 дней. В период с 29 марта по 1 апреля власти сообщат о новом решении в отношении его использования.

Ранее сообщалось, что Латвия приостановила вакцинацию препаратом AstraZeneca из-за смерти пациента.