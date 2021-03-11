Власти Турции намерены изменить правила въезда в страну

Иностранцам придется заполнять специальную электронную анкету при въезде в Турцию с 15 марта. Об этом сообщает АТОР со ссылкой на заявление крупного авиаперевозчика.

Так, республиканский минздрав отменяет требование по заполнению бумажной анкеты по контролю за коронавирусной инфекцией на всех рейсах в Турцию. Гости, следующие транзитом, должны по-прежнему заполнять эти бумаги на борту самолетов.

Согласно новым требованиям, прибывающие граждане (в том числе и граждане Турции) обязаны будут за 72 часа до пересечения границы заполнить форму на сайте минздрава Турции. Документ нужно распечатать, а также скачать на электронное устройство (смартфон, планшет). Анкету необходимо показать сотруднику авиакомпании в аэропорту вылета.

При регистрации на сайте минздрава система требует указывать действующий мобильный номер. Программа выдаст туристу HES-код, который он будет использовать при передвижении по стране, при заселении в отели и для посещения ряда объектов и мероприятий.

Ранее сообщалось, что Турция будет требовать справки о тестах на COVID-19 до 15 апреля.