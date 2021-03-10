Умер изобретатель компакт-диска

В Нидерландах скончался 94-летний инженер Лодевейк Оттенс, изобретатель компакт-диска и пленки для кассет. Об этом сообщил местный портал Dutch News.

Оттенс умер дома в провинции Северный Брабант. Причина смерти не называется.

Оттенс начал работать инженером в компании Philips в 1952 году. В 1960 году он возглавил отдел разработки продуктов компании, где вместе с командой разработали первый портативный магнитофон. Позже ученый изобрел пленку для кассет и компакт-диск.