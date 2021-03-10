Латвия возобновит авиаперевозки с Россией

Власти Латвии приняли решение возобновить авиаперевозки с тремя странами, в том числе Россией. Об этом сообщает РИА «Новости».

Данное решение правительства вступит в силу с 17 марта.

При этом международные пассажирские перевозки из Латвии в страны, которые не входят в ЕС, был запрещены год назад 17 марта.

Власти объяснили свое решение тем, что соседние Эстония и Литва уже разрешили пассажирские перевозки с такими странами.

Министерство сообщения отметило, что по факту люди путешествовали в эти страны посредством транзита через соседние государства.

ранее стало известно, что Греция откроется для туристов с 14 мая.