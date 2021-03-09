Глава минздрава Австралии госпитализирован после вакцинации от COVID-19
Семён Сонный
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Министр здравоохранения Австралии Грег Хант госпитализирован с неназванной инфекцией через несколько дней после вакцинации от коронавируса препаратом компании AstraZeneca, сообщает Reuters со ссылкой на офис главы минздрава.
В офисе министра не описали его симптомы, но рассказали, что Хант получает антибиотики и останется в больнице на ночь для наблюдения.
«Ожидается, что министр полностью выздоровеет. Считается, что его состояние не связано с вакциной», – заявили его представители.
Ранее власти Австрии приостановили использование партии вакцины от коронавируса компании AstraZeneca после смерти привитой пациентки.
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