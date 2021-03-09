Для жертв домашнего насилия в России хотят ввести «охранные ордера»

Зампредседателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина рассказала о планах защиты жертв домашнего насилия. Об этом сообщает РИА «Новости».

По ее словам, приехавший на вызов полицейский будет выдавать охранный ордер жертве. Такой ордер по просьбе пострадавшей стороны также может быть выдан ближайшему окружению.

После инцидента и вызова полицейского инициатор домашнего насилия должен будет покинуть помещение. При этом если человеку «совсем некуда идти», то жертва домашнего насилия уезжает в ближайший кризисный центр или «ресурсную квартиру», которые должны появиться по всей России.

Пушкина добавила, что одновременно с эти законом планируется принять другие законы-спутники, предполагающие создание кризисных центров для людей, попавших в трудную жизненную ситуацию.

Проект будут вносить в Госдуму после выборов, которые пройдут 19 сентября.

Ранее сообщалось, что в России делами о домашнем насилии могут заняться дознаватели