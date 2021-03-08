В Москве ожидают рост атмосферного давления

В Москве ожидается резкий рост атмосферного давления, на 15 мм ртутного столба. Об этом сообщается на сайте «Метеоновости».

Отмечается, что интенсивный рост давления в столице продолжится и 9 марта.

Как уточняют синоптики, такие перепады атмосферного давления плохо сказывается на самочувствии значительной группы метеозависимых людей, в том числе пожилых людей, а также лиц, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Отмечается, что холодный, арктический антициклон к середине недели повысит отклонение давления от нормального в Москве и в Московской области на 12-15 единиц.

«Высокое давление в сочетании с усиливающимися морозами, начиная со вторника, станут формировать погоду выраженного спастического типа», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Москве в понедельник ожидается до -3°С и метель.