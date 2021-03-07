Кадыров выразил соболезнования семье скончавшейся правозащитницы Хеды Саратовой

Глава Чечни Рамзан Кадыров выразил соболезнования семье и близким скончавшейся чеченской правозащитницы Хеды Саратовой. Соответствующую публикацию он разместил на своей странице во «ВКонтакте».

Он отметил, что Саратова активно принимала участие в возвращении женщин и детей, которых насильно вывозили в зоны боевых действий в Ираке и Сирии.

«За свою честность, отзывчивость и высокие профессиональные качества она пользовалась большим уважением в обществе. Ее утрата стала большой потерей для чеченского народа», — написал Кадыров.

По его словам, правозащитница была справедливой и сильной женщиной, которая посвятила свою жизнь защите людей от преступных действий.

Ранее стало известно о смерти Хеды Саратовой. Правозащитница умерла на 56-м году жизни.