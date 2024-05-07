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Рязанского подростка избили молотком в общежитии

YA62: в Рязани подростка избили молотком в общежитии

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Depositphotos

В Рязани 14-летнего подростка избили молотком в общежитии. Об этом со ссылкой на собственный источник сообщает YA62.

По информации издания, инцидент произошел 7 мая в общежитии на Крупской улице. Несовершеннолетнему, который, предположительно, находился в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, нанесли удары молотком.

Собеседник издания сообщил, что подросток в результате произошедшего не получил серьезных травм. Прочие детали и обстоятельства инцидента на данный момент не уточняются.

До этого в Барнауле собрались судить 17-летнего юношу, который впервые купил наркотики через интернет и попался полиции, когда забирал закладку в лесном массиве. Обвиняемому грозит лишение свободы на срок от трех до десяти лет.

Ранее стало известно, что полиция ищет девушку-подростка, сбежавшую в Петербург к другу-наркоману.

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