Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Наркоман выпал из окна третьего этажа в Екатеринбурге

В Екатеринбурге молодой человек выпал из окна третьего этажа

close
100%
Potashev Aleksandr/Shutterstock

В Екатеринбурге молодой человек, предположительно, в наркотическом опьянении выпал из окна третьего этажа. Об этом сообщает Telegram-канал «Екатское Чтиво».

По информации Telegram-канала, инцидент произошел на улице Шаманова. По словам очевидцев, выпавший из окна молодой человек мог находиться в состоянии наркотического опьянения.

Пострадавшего увезли на автомобиле скорой помощи. Прочие детали и обстоятельства произошедшего на данный момент не уточняются.

До этого в Тверской области ребенок выпал из окна вместе с москитной сеткой. Пятилетний мальчик в поселке Красномайский облокотился на сетку и выпал с высоты третьего этажа. В результате ребенок получил многочисленные травмы. Пострадавшего бригадой санавиации доставили в детскую больницу Твери, где врачи борются за его жизнь. Региональный СК начал проверку по факту инцидента.

Ранее россиянин выпал из окна четвертого этажа, когда спускался по связанным простыням.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами