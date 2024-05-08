Наркоман выпал из окна третьего этажа в Екатеринбурге

В Екатеринбурге молодой человек, предположительно, в наркотическом опьянении выпал из окна третьего этажа. Об этом сообщает Telegram-канал «Екатское Чтиво».

По информации Telegram-канала, инцидент произошел на улице Шаманова. По словам очевидцев, выпавший из окна молодой человек мог находиться в состоянии наркотического опьянения.

Пострадавшего увезли на автомобиле скорой помощи. Прочие детали и обстоятельства произошедшего на данный момент не уточняются.

До этого в Тверской области ребенок выпал из окна вместе с москитной сеткой. Пятилетний мальчик в поселке Красномайский облокотился на сетку и выпал с высоты третьего этажа. В результате ребенок получил многочисленные травмы. Пострадавшего бригадой санавиации доставили в детскую больницу Твери, где врачи борются за его жизнь. Региональный СК начал проверку по факту инцидента.

Ранее россиянин выпал из окна четвертого этажа, когда спускался по связанным простыням.