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В США отреагировали на заявления Киева о попытке покушения на Зеленского

В Белом доме отреагировали на заявление Киева о попытке покушения на Зеленского

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Evan Vucci/AP

Администрация США обеспокоена утверждениями Киева о попытке покушения на президента Украины Владимира Зеленского. Об этом заявила на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, пишет ТАСС.

«Мы видели это объявление. Оно, разумеется, вызывает значительную обеспокоенность. И, безусловно, мы рады, что потенциальная попытка убийства была сорвана», — сказала она.

До этого сообщалось, что СБУ задержала двух полковников Управления государственной охраны, которых подозревают в подготовке покушения на Владимира Зеленского, главу украинской разведки Кирилла Буданова (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) и других чиновников. В спецслужбе утверждают, что агентурная сеть курировалась ФСБ России, а ее участники должны были найти военных, приближенных к охране президента, которые могли бы взять его в заложники, а впоследствии убить.

Незадолго до этого были озвучены обстоятельства задержания двух полковников Управления государственной охраны (УГО) Украины, подозреваемых в подготовке покушения на президента Владимира Зеленского. Их задержали одновременно 4 мая в разных регионах.

Ранее появились сообщения о покушении на наследного принца Саудовской Аравии.

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