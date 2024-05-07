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«Боруссия» выбила «ПСЖ» из Лиги чемпионов

«Боруссия» обыграла «ПСЖ» и вышла в финал Лиги чемпионов

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Sarah Meyssonnier/REUTERS

Дортмундская «Боруссия» переиграла парижский «ПСЖ» во втором матче полуфинала Лиги чемпионов.

Поединок, который состоялся на стадионе «Парк де Пренс» во французской столице, завершился с результатом 1:0. Единственный гол в этом матче оформил Матс Хуммельс с передачи Юлиана Брандта. Взятие ворот было зафиксировано на 50-й минуте игры.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка. Первая встреча, которая прошла в Дортмунде, завершилась с результатом 1:0 в пользу «Боруссии». Таким образом, немецкая команда вышла в финал Лиги чемпионов по сумме двух матчей — 2:0.

В финале немецкий клуб сразится с победителем противостояния между мадридским «Реалом» и мюнхенской «Баварией». Первая встреча этих команд состоялась в Мюнхене и завершилась с результатом 2:2. Ответный матч будет сыгран в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу» 8 мая, стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

Финал Лиги чемпионов 2024 года пройдет 1 июня 2024 года на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.

Ранее противостояние «Баварии» и «Реала» в ЛЧ сравнили с шахматами.

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