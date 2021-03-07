В Москве в воскресенье ожидается до +1°С и метель

В Москве в воскресенье, 7 марта, синоптики обещают до +1°С. В столичном небе будет облачно. В городе пройдет снег. Также ожидаются метель, гололедица, местами снежные заносы, сообщает Гидрометцентр.

Согласно данным специалистов, температура воздуха днем будет колебаться в пределах -1...1°С. Ожидается западный, юго-западный ветер со скоростью 7-12 м/c. Местами его порывы будут достигать 20 м/c.

Вечером столбики термометров будут показывать -9...-7°С. Ветер подует западный, северо-западный 5-10 м/c.

Атмосферное давление днем составит 731 мм рт. ст., а ночью — 732 мм рт. ст.

Более подробный прогноз доступен на странице погоды.