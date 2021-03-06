Полицейский Стокгольма ранен при разгоне митинга против коронавирусных ограничений
Карина Казанцева
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В Стокгольме полицейский получил ранение при разгоне митинга против коронавирусных ограничений. Об этом пишет ТАСС.
«Один человек был арестован за акт саботажа в отношении спецтранспорта. Сотрудник полиции получил легкие ранения», — заявили правоохранители.
Демонстрация считается закончившейся. По информации властей, на митинг вышли около 500 человек, задержаны примерно 10 протестующих.
Ранее аналогичная акция против коронавирусных ограничений прошла в Тбилиси.
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