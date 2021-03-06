Полицейский Стокгольма ранен при разгоне митинга против коронавирусных ограничений

В Стокгольме полицейский получил ранение при разгоне митинга против коронавирусных ограничений. Об этом пишет ТАСС.

«Один человек был арестован за акт саботажа в отношении спецтранспорта. Сотрудник полиции получил легкие ранения», — заявили правоохранители.

Демонстрация считается закончившейся. По информации властей, на митинг вышли около 500 человек, задержаны примерно 10 протестующих.

Ранее аналогичная акция против коронавирусных ограничений прошла в Тбилиси.