Число выздоровевших после коронавируса в России приближается к 4 млн

Суточный прирост заболевших коронавирусом в России составил 11 022, а выздоровевших — 15 027, сообщили в оперативном штабе.

Таким образом, с начала пандемии в стране зафиксировано 4,3 млн случаев инфекции, при этом выписались после выздоровления свыше 3,9 млн пациентов.

По данным штаба, в настоящее время число активных случаев в РФ составляет 323 107.

Также за 24 часа скончался после заражения 441 человек, всего умерли — 88 726.

При этом число заражений COVID-19 в мире превысило 116 млн.