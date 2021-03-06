Врач рассказала, когда нужно отказаться от жаропонижающего

Врач-терапевт высшей категории Елена Карякина рассказала, когда стоит отказаться от жаропонижающих препаратов. Об этом сообщает телеканал «Звезда».

Она напомнила, что температура — это защитная реакция организма. Когда она поднимается, это значит, что организм пытается бороться с инфекцией.

Так, не следует снижать температуру в пределах 38-38,5 градусов, однако можно помочь своему организму, выпив чай с малиной и пропотев.

«Это не продлится долго. Конечно, все зависит от индивидуальной реакции организма, но все-таки постарайтесь перетерпеть эти моменты. Если все-таки вы совсем плохо себя чувствуете, принимайте широко известный жаропонижающий препарат», — посоветовала врач.

Карякина добавила, что чаще всего температуру плохо переносят мужчины, однако во многих случаях это связано с психологическими факторами.

Ранее был назван лучший способ сбить температуру при коронавирусе.