В Кремле прокомментировали встречу Путина с волонтерами и иностранным гостем

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал встречи главы государства Владимира Путина с волонтерами и неизвестным иностранцем, которые прошли 3 и 4 марта.

Накануне Путин сообщил, что встретился в Кремле со своим иностранным знакомым, который приехал в Москву по делам. По словам российского лидера, в ходе беседы его друг был удивлен тем, что «Москва живет» во время пандемии коронавируса, в то время как Европа «заснула».

По словам Пескова, подобные встречи относятся к категории личных контактов российского лидера. Кроме того, есть такие контакты, которые не могут быть афишированы.

«Каждые сутки президента изобилуют множеством встреч. Не располагаю информацией, кто был его собеседником», — сказал представитель Кремля.

Журналисты также спросили пресс-секретаря, соблюдал ли гость двухнедельный карантин, а также, встречался ли Путин вживую с волонтерами.

«Последний месяц уж увеличилось число мероприятий с прямыми контактами, и будет увеличиваться, но постепенно. С учетом эпидемиологической ситуации и мер», — подытожил Песков.

Ранее Путин выступил за участие волонтеров в политической жизни РФ.