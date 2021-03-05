В Кремле прокомментировали встречу Путина с волонтерами и иностранным гостем

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Президент РФ Владимир Путин выступает по видеосвязи на сессии «Давосская повестка дня... Президент РФ Владимир Путин выступает по видеосвязи на сессии «Давосская повестка дня...
Президент РФ Владимир Путин выступает по видеосвязи на сессии «Давосская повестка дня...
РИА «Новости»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал встречи главы государства Владимира Путина с волонтерами и неизвестным иностранцем, которые прошли 3 и 4 марта.

Накануне Путин сообщил, что встретился в Кремле со своим иностранным знакомым, который приехал в Москву по делам. По словам российского лидера, в ходе беседы его друг был удивлен тем, что «Москва живет» во время пандемии коронавируса, в то время как Европа «заснула».

По словам Пескова, подобные встречи относятся к категории личных контактов российского лидера. Кроме того, есть такие контакты, которые не могут быть афишированы.

«Каждые сутки президента изобилуют множеством встреч. Не располагаю информацией, кто был его собеседником», — сказал представитель Кремля.

Журналисты также спросили пресс-секретаря, соблюдал ли гость двухнедельный карантин, а также, встречался ли Путин вживую с волонтерами.

«Последний месяц уж увеличилось число мероприятий с прямыми контактами, и будет увеличиваться, но постепенно. С учетом эпидемиологической ситуации и мер», — подытожил Песков.

Ранее Путин выступил за участие волонтеров в политической жизни РФ.