Новости. Общество

Священник рассказал, как правильно здороваться и прощаться

Протоиерей Ткачев: при приветствии и прощании верующие должны желать мира
Aleksey Smyshlyaev/Global Look Press

В православной традиции важно уметь правильно здороваться и прощаться. Об этом заявил протоиерей Андрей Ткачев, передает mk.ru.

По его словам, быть приветливым и вежливым в православной традиции крайне важно, поскольку это глубокое проявление благодарности и доброты, которая не требует больших усилий, но обладает большим значением с духовной и философской сторон.

Ткачев объяснил, что нужно приучать себя к уважительному и честному общению, избегая пустых фраз и поверхностных выражений. Священник рассказал, что при приветствии и прощании православные должны желать друг другу благословения и мира, говоря: «Да поможет вам Господь, да будет вам Божьего утешения и мира».

Он добавил, что подобные выражения укрепляют не только взаимоотношения, но и сохраняют культуру и традиции. Ткачев подчеркнул, что сохранение культуры языка является актом сохранения истории народа.

