«Никакой катастрофы»: экс-тренер РПЛ о работе Станковича в «Спартаке»

Тренер Божович про Станковича: никакой катастрофы в «Спартаке» не произошло
Владимир Астапкович/РИА Новости

Бывший главный тренер ряда российских клубов Миодраг Божович заявил, что не может сказать ничего плохого про работу бывшего наставника московского «Спартака» Деяна Станковича. Его слова приводит Sport24.

«Про Станковича могу сказать только положительное. Он сделал нормальную работу, и никакой катастрофы в «Спартаке» не произошло. За последние десять лет там вообще никто не показывал стабильного результата, так что все, что было у него, — вполне закономерно», — сказал Божович.

11 ноября «Спартак» расторг соглашение с тренером Деяном Станковичем по обоюдному согласию сторон. Сербский наставник руководил московским клубом с начала сезона 2024 года. За это время команда провела 64 официальных матча, из которых выиграла 37, свела к ничьей 10 и потерпела 17 поражений.

Российская премьер-лига ушла на зимнюю паузу, в национальном первенстве было сыграно 18 туров. Лидером турнирной таблицы стал «Краснодар», который обыграл ЦСКА в 18-м туре и набрал всего 40 очков. «Спартак» остается на шестой позиции, в активе команды 29 баллов.

В 19-м туре «Спартак» 1 марта на выезде сыграет с «Сочи». Матч начнется в 16:30 по московскому времени.

Ранее футбольный комментатор заявил, что претендент на пост тренера «Спартака» не подходит команде.
 
