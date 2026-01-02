Размер шрифта
Иран пригрозил атаковать базы США в случае «агрессивных шагов» Вашингтона

Галибаф: Иран нанесет удар по базам США в случае любых агрессивных шагов
Majid Asgaripour//WANA/Reuters

Иранская сторона нанесет удары по американским базам и Вооруженным силам на Ближнем Востоке, если США предпримут любой агрессивный шаг против исламской республики. Об этом заявил спикер иранского парламента Мохаммад-Багер Галибаф на своей странице в социальной сети X.

«Неуважаемому президенту США следует знать, что в результате этого официального признания все американские базы и их вооруженные силы во всем регионе Ближнего Востока станут нашей законной целью в ответ на любую возможную авантюру с американской стороны», — заявил он.

Галибаф отметил, что иранцы едины и полны решимости действовать против своего врага.

До этого американский лидер Дональд Трамп заявил, что если Иран продолжит ликвидировать мирных протестующих, то США придут на помощь этим людям и будут готовы к действиям.

В Иране в конце декабря начались протесты на фоне девальвации валюты исламской республики риала. 2 января протестующие в городе Хамадан на западе страны сожгли Коран и предприняли попытку нападения на мечеть. По информации местных СМИ, участники протеста подожгли в районе Садаф другую религиозную литературу. Еще одна группа из порядка 20 человек хотела напасть на мечеть, но им помешали это сделать.

Ранее в Иране заявили, что не потерпят вмешательства в проблемы страны.

