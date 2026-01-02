Якутия стала самым морозным местом России 1 января

Самым холодным первым днем нового, 2026 года на планете стало 1 января в Якутии и Магаданской области, где температура опустилась до минус 53,1 градуса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Гидрометцентр РФ.

«Самая низкая температура на планете была зафиксирована метеостанцией Иэма, что в Якутии — там столбики термометров показали минус 53,1 градуса», — рассказал собеседник агентства.

На втором месте «морозного» рейтинга — село Эльген в Магаданской области с 51 градусом ниже ноля, а на третьем — якутский Оймякон - там столбики термометров на метеостанции показали 50,6 градуса ниже нуля.

Также в Гидрометцентре сообщили, что самые высокие температуры зафиксировали в городе Гаруа в Камеруне, там было 40,4 градуса выше ноля. Далее в рейтинге следуют

австралийский Порт-Хедленд (39,8 градуса) и город Манго в Того (39,5 градуса).

Минувшей ночью в Центральной России зафиксировали самые сильные морозы с начала календарной зимы.

До этого Гидрометцентр объявил 2 января в Москве и области желтый уровень погодной опасности.

Ранее почти 30 человек на несколько дней застряли в пабе из-за снегопада.