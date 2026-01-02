Размер шрифта
Новости. Общество

В Хорлах организовали стихийный мемориал на месте трагедии

Жители Хорлов создали стихийный мемориал на месте атаки ВСУ
Сергей Мирный/РИА Новости

Жители села Хорлы в Херсонской области организовали стихийный мемориал на месте, где в новогоднюю ночь произошла атака беспилотников ВСУ. Об этом ТАСС сообщила советник председателя областной думы Валентина Яковенко.

По ее словам, люди приходят семьями, чтобы почтить память жертв, и оставляют игрушки, свечи и цветы. Яковенко назвала произошедшее актом терроризма.

«Прямо сейчас мы должны объединиться и стоять плечом к плечу против этой черной нечисти. Нет никакого оправдания тем, кто называет себя людьми, но таковыми не является», — сказала советник.

В ночь на 1 января ВСУ атаковали кафе при гостинице в Хорлах, в котором мирные граждане отмечали Новый год. В результате атаки ВСУ не выжили 27 человек, в том числе двое детей. Также известно, что более 50 человек получили ранения различной степени тяжести. По факту случившегося Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье о теракте.

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо позднее предположил, что исполнителями теракта могли быть военнослужащие подразделения беспилотной авиации ВСУ «Птицы Мадьяра». Он отметил, что эти «террористы-беспилотчики» отличаются «особым цинизмом и жестокостью».

Ранее в ООН отреагировали на атаку ВСУ по кафе в Херсонской области. 

