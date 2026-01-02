Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Удар ВСУ по кафе в Херсонской областиАтака на резиденцию ПутинаПереговоры о мире на Украине

Ученый объяснил, почему в новом году будет много магнитных бурь

Ученый Богачев заявил, что в 2026 году будет много магнитных бурь
Shutterstock

Магнитных бурь в 2026 году будет много, сообщил РИА Новости руководитель Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН (Института космических исследований Российской академии наук) Сергей Богачев.

Он пояснил, что, несмотря на спад солнечной активности, магнитных бурь станет больше. Это связано с увеличением количества корональных дыр (выпуклостей в короне Солнца, через которые солнечный ветер излучается более интенсивно. — «Газета.Ru»). Теперь они стали доминирующим фактором в геомагнитных бурях и возмущениях.

«Фактор этот все еще присутствует на Солнце, и в 2026 году продолжит действовать: бурь будет много», — сказал Богачев.

По его словам, при этом работает «элемент случайности»: вспышка на Солнце может как ударить по Земле, так и пройти мимо.

31 декабря довольно сильная вспышка уровня M7.1 произошла между 16:12 и 17:11. Для Владивостока, Хабаровска, Биробиджана момент вспышки совпал с боем курантов. Следующая заметная магнитная буря, по прогнозу ученых, произойдет в ночь со 2 на 3 января и будет первой в новом году.

Ранее «Газета.Ru» рассказала, как магнитные бури влияют на людей.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27550183_rnd_1",
    "video_id": "record::4dff5850-3f8a-466f-b74d-68d716ab3ba9"
}
 
Теперь вы знаете
Гостинг «по-тихому»: неочевидные признаки того, что с вами хотят перестать общаться навсегда
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+