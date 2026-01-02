Ученый объяснил, почему в новом году будет много магнитных бурь

Ученый Богачев заявил, что в 2026 году будет много магнитных бурь

Магнитных бурь в 2026 году будет много, сообщил РИА Новости руководитель Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН (Института космических исследований Российской академии наук) Сергей Богачев.

Он пояснил, что, несмотря на спад солнечной активности, магнитных бурь станет больше. Это связано с увеличением количества корональных дыр (выпуклостей в короне Солнца, через которые солнечный ветер излучается более интенсивно. — «Газета.Ru»). Теперь они стали доминирующим фактором в геомагнитных бурях и возмущениях.

«Фактор этот все еще присутствует на Солнце, и в 2026 году продолжит действовать: бурь будет много», — сказал Богачев.

По его словам, при этом работает «элемент случайности»: вспышка на Солнце может как ударить по Земле, так и пройти мимо.

31 декабря довольно сильная вспышка уровня M7.1 произошла между 16:12 и 17:11. Для Владивостока, Хабаровска, Биробиджана момент вспышки совпал с боем курантов. Следующая заметная магнитная буря, по прогнозу ученых, произойдет в ночь со 2 на 3 января и будет первой в новом году.

