Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Удар ВСУ по кафе в Херсонской областиАтака на резиденцию ПутинаПереговоры о мире на Украине
Новости. Общество

Более 17 тыс. человек остались без света в Запорожской области

В Запорожской области без электричества остались более 17 тыс. человек
Ints Kalnins/Reuters

Более 17 тыс. чел. остались без электричества в Запорожской области. Об этом написал в Telegram-канале глава региона Евгений Балицкий.

Чиновник уточнил, что аварийная ситуация затронула жителей Михайловского и Васильевского муниципальных округов. Специалисты уже начали восстановительные работы.

До этого глава региона сообщил, что в Запорожской области без электричества после последней атаки противника остались 1777 абонентов. Основной удар ВСУ пришелся по электросетям, которые обеспечивают жителей Каменско-Днепровского муниципального округа.

30 декабря Вооруженные силы Украины нанесли более 20 ударов по энергетической системе Запорожской области, в результате чего большая часть населенных пунктов оказалась обесточена. Однако к Новому году подачу электричества удалось восстановить.

Ранее жители Кубани рассказали «Газете.Ru» о коммунальном коллапсе в новогоднюю ночь.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27549985_rnd_9",
    "video_id": "record::70925568-c659-4a6c-8b6f-719533090f36"
}
 
Теперь вы знаете
Гостинг «по-тихому»: неочевидные признаки того, что с вами хотят перестать общаться навсегда
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+