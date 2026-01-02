Более 17 тыс. человек остались без света в Запорожской области

В Запорожской области без электричества остались более 17 тыс. человек

Более 17 тыс. чел. остались без электричества в Запорожской области. Об этом написал в Telegram-канале глава региона Евгений Балицкий.

Чиновник уточнил, что аварийная ситуация затронула жителей Михайловского и Васильевского муниципальных округов. Специалисты уже начали восстановительные работы.

До этого глава региона сообщил, что в Запорожской области без электричества после последней атаки противника остались 1777 абонентов. Основной удар ВСУ пришелся по электросетям, которые обеспечивают жителей Каменско-Днепровского муниципального округа.

30 декабря Вооруженные силы Украины нанесли более 20 ударов по энергетической системе Запорожской области, в результате чего большая часть населенных пунктов оказалась обесточена. Однако к Новому году подачу электричества удалось восстановить.

Ранее жители Кубани рассказали «Газете.Ru» о коммунальном коллапсе в новогоднюю ночь.