Легенда ЦСКА раскритиковал новый формат ЧМ-2026

Легенда ЦСКА Пономарев раскритиковал новый формат ЧМ по футболу
Carlos Barria/Reuters

Бывший защитник московского ЦСКА и сборной СССР по футболу Владимир Пономарев в интервью «Газете.Ru» заявил, что считает новый формат проведения чемпионата мира неудачным.

По его словам, на главном международном футбольном турнире не должно быть 48 участников.

«Мне не нравится, что на чемпионате мира будет 48 команд. Ну куда, на фиг, такое дерьмо? Будут играть какие-то острова Зеленого мыса, неинтересный турнир абсолютно. На чемпионате мира должны играть только профессиональные хорошо подготовленные команды, а вот те, которые в лаптях играют... Да никто на них не будет ходить!» — заявил Пономарев.

Чемпионат мира 2026 года пройдет в трех странах — США, Мексике и Канаде. В турнире примут участие 48 национальных сборных. Мундиаль стартует 11 июня, а финальный матч запланирован на 19 июля 2026 года.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских ассоциаций (УЕФА) отстранили национальную российскую команду и российские клубы от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Российские игроки пропустили чемпионат Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке на мундиаль 2026 года.

Ранее Евгений Ловчев назвал столичный клуб главным разочарованием первой части сезона в РПЛ.

