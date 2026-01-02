Снегопады обесточили почти 400 населенных пунктов Псковской области

В Псковской области из-за снегопадов без света остались более 5 тысяч человек

Сильные снегопады оставили без света 5,2 тыс. жителей 386 населенных пунктов Псковской области. Об этом написал на канале в мессенджере Max губернатор Михаил Ведерников.

Глава региона рассказал, что последствия аварии устраняют 70 бригад и 53 единицы техники.

По словам Ведерникова, котельная в деревне Вязье Дедовичского района работает после подключения к генератору. А в Новосокольническом районе без электроснабжения осталась школа. Власти намерены привлечь дополнительные бригады МЧС и подрядных организаций, чтобы ускорить ремонт.

До этого в Читинском округе Забайкалья ввели режим ЧС муниципального характера из-за проблем с отоплением в поселке Атамановка. Особое внимание власти уделяют дому №68 на Шоссейной улице и дому №184 на улице Матюгина. Там для обеспечения теплом начали прокладывать временный трубопровод. Восстановительные работы идут круглосуточно. В них участвуют 60-70 человек.

Ранее жители Кубани рассказали «Газете.Ru» о коммунальном коллапсе в новогоднюю ночь.