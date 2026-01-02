Россиян предупредили о бесполезности финансовых советов от астрологов и гадалок

Следование рекомендациям астрологов, эзотериков и других «магических» специалистов в вопросах инвестиций не приносит результата и приводит к потере средств. Об этом предупредил член комиссии Общественной палаты по общественной экспертизе Евгений Машаров, сообщает ТАСС.

По его словам, мошенники активно используют советы гадалок, играя на желании людей быстро приумножить сбережения. Эксперт отметил, что результат всегда один: деньги не возвращаются, рекомендации не срабатывают, а сам «аналитик» скрывается за границей еще до возбуждения уголовного дела.

«Деньги назад не возвращаются, рекомендации не срабатывают, а так называемый аналитик уже скрывается за пределами нашей страны», — подчеркнул Машаров.

Он посоветовал пострадавшим обращаться в суд, прикладывая договор и подтверждение переводов, однако отметил, что даже в случае успеха процессы могут длиться годами из-за сложностей с возвратом активов, выведенных через криптовалюты или на счета третьих лиц.

Почти каждый пятый (18,2%) россиянин признался, что при принятии важных жизненных решений может обратиться за «консультацией» к астрологам, тарологам, нумерологам и гороскопам. К помощи ИИ и нейросетей в аналогичных ситуациях прибегают только 12,4%. Но и категоричных скептиков у эзотерических практик больше — 62% против 49% соответственно.

