Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Удар ВСУ по кафе в Херсонской областиАтака на резиденцию ПутинаПереговоры о мире на Украине
Новости. Общество

Россиян предупредили о бесполезности финансовых советов от астрологов и гадалок

Член ОП Машаров посоветовал не слушать астрологов и гадалок при вложениях денег
Даша Зайцева/«Газета.Ru»

Следование рекомендациям астрологов, эзотериков и других «магических» специалистов в вопросах инвестиций не приносит результата и приводит к потере средств. Об этом предупредил член комиссии Общественной палаты по общественной экспертизе Евгений Машаров, сообщает ТАСС.

По его словам, мошенники активно используют советы гадалок, играя на желании людей быстро приумножить сбережения. Эксперт отметил, что результат всегда один: деньги не возвращаются, рекомендации не срабатывают, а сам «аналитик» скрывается за границей еще до возбуждения уголовного дела.

«Деньги назад не возвращаются, рекомендации не срабатывают, а так называемый аналитик уже скрывается за пределами нашей страны», — подчеркнул Машаров.

Он посоветовал пострадавшим обращаться в суд, прикладывая договор и подтверждение переводов, однако отметил, что даже в случае успеха процессы могут длиться годами из-за сложностей с возвратом активов, выведенных через криптовалюты или на счета третьих лиц.

Почти каждый пятый (18,2%) россиянин признался, что при принятии важных жизненных решений может обратиться за «консультацией» к астрологам, тарологам, нумерологам и гороскопам. К помощи ИИ и нейросетей в аналогичных ситуациях прибегают только 12,4%. Но и категоричных скептиков у эзотерических практик больше — 62% против 49% соответственно.

Ранее суд в Ленобласти отправил в колонии «экстрасенсов». 

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27550069_rnd_0",
    "video_id": "record::4946ae7b-7a42-4ac0-97ed-c86d4ece2a19"
}
 
Теперь вы знаете
Гостинг «по-тихому»: неочевидные признаки того, что с вами хотят перестать общаться навсегда
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+