Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Удар ВСУ по кафе в Херсонской областиАтака на резиденцию ПутинаПереговоры о мире на Украине
Новости. Общество

Запасы газа в хранилищах Европы упали на 10,6 млрд кубометров за год

«Газпром» сообщил о падении эффективности работы европейских ПХГ
РИА Новости

Запасы природного газа в подземных хранилищах (ПХГ) Европы на конец 2025 года оказались на 10,6 млрд куб. м ниже, чем годом ранее. Такие данные привел «Газпром» в своем сообщении.

По данным компании, на 31 декабря в ПХГ континента находилось 63 млрд куб. м газа. Снижение запасов технологически ведёт к уменьшению производительности самих хранилищ.

«Напомним, что технологически сокращение запасов газа в ПХГ снижает их производительность», — сказано в сообщении.

Отмечается, что к концу декабря заполненность хранилищ в Нидерландах опустилась ниже 50%, а в Словакии и Венгрии составила менее 60%. В прошлом отопительном сезоне подобные уровни были зафиксированы значительно позже.

28 декабря пресс-служба «Газпрома» сообщила, что Европа в праздники продолжает рекордными темпами снижать запасы газа в подземных хранилищах. В госкорпорации отметили, что быстрое уменьшение запасов в подземных хранилищах газа Европы ставит под угрозу надежное газоснабжение европейских потребителей во время холодов.

Ранее импорт европейских товаров в Россию превысил экспорт. 

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27550207_rnd_7",
    "video_id": "record::529f92e1-7957-480d-b6b0-9444c867e0c6"
}
 
Теперь вы знаете
Гостинг «по-тихому»: неочевидные признаки того, что с вами хотят перестать общаться навсегда
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+