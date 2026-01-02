Запасы газа в хранилищах Европы упали на 10,6 млрд кубометров за год

Запасы природного газа в подземных хранилищах (ПХГ) Европы на конец 2025 года оказались на 10,6 млрд куб. м ниже, чем годом ранее. Такие данные привел «Газпром» в своем сообщении.

По данным компании, на 31 декабря в ПХГ континента находилось 63 млрд куб. м газа. Снижение запасов технологически ведёт к уменьшению производительности самих хранилищ.

«Напомним, что технологически сокращение запасов газа в ПХГ снижает их производительность», — сказано в сообщении.

Отмечается, что к концу декабря заполненность хранилищ в Нидерландах опустилась ниже 50%, а в Словакии и Венгрии составила менее 60%. В прошлом отопительном сезоне подобные уровни были зафиксированы значительно позже.

28 декабря пресс-служба «Газпрома» сообщила, что Европа в праздники продолжает рекордными темпами снижать запасы газа в подземных хранилищах. В госкорпорации отметили, что быстрое уменьшение запасов в подземных хранилищах газа Европы ставит под угрозу надежное газоснабжение европейских потребителей во время холодов.

Ранее импорт европейских товаров в Россию превысил экспорт.