СМИ назвали возможного преемника Буданова на посту главы ГУР

Руководитель службы внешней разведки Украины Олег Иващенко может возглавить главное управление разведки (ГУР) вместо Кирилла Буданова. Об этом сообщает «Страна.ua» со ссылкой на собственные источники.

По данным инсайдеров, до этого Буданову обещали дать выбрать себе преемника из его заместителей.

До этого Зеленский предложил главе ГУР минобороны республики Кириллу Буданову возглавить свой офис. Он отметил, что Украине сейчас нужно больше сосредоточиться на вопросах безопасности и развития сил обороны. Он добавил, что у Буданова есть специальный опыт работы на этих направлениях и «достаточная сила для достижения результатов».

28 ноября 2025 года в квартире бывшего главы офиса украинского лидера Андрея Ермака прошли обыски. Его имя фигурировало в расследовании предполагаемой коррупционной схемы в госконцерне «Энергоатом», организатором которой следствие считает бизнесмена и давнего соратника Зеленского Тимура Миндича.

Ранее Зеленский заявил о возможных реформах в ВСУ.