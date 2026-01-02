Нардеп Железняк заявил, что Зеленский конфликтовал с Будановым из-за Ермака

Президент Украины Владимир Зеленский примерно полгода назад конфликтовал с руководителем Главного управления разведки страны Кириллом Будановым, защищая на тот момент еще главу своего офиса Андрея Ермака. Об этом заявил депутат Верховной рады Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.

Так, нардеп вспоминает случай, связанный со статьей, опубликованной в издании Politico о Ермаке. В ней говорилось, что он «подлец, вор и только усугубляет ситуацию с переговорами».

«Статью увидел (принесли специально) Зеленский. И тут Ермак сел ему на ухо, что это все не просто так - а заказ лично Буданова на главу офиса президента, и что срочно надо увольнять его из ГУР и вообще он уже давно работает на политических оппонентов. Тогда, говорят <…> [Зеленский] лично звонил Буданову и кричал. Тогда чудом как-то Буданов удержался на посту, хоть значительно ослаб», — написал он.

2 января президент Украины рассказал, что обсудил назначение на встрече с главой разведки. Президент добавил, что у Буданова есть специальный опыт работы на этих направлениях и «достаточная сила для достижения результатов».

28 ноября 2025 года в квартире прошлого главы офиса украинского лидера Андрея Ермака прошли обыски. Его имя фигурировало в расследовании предполагаемой коррупционной схемы в госконцерне «Энергоатом», организатором которой следствие считает бизнесмена и давнего соратника Зеленского Тимура Миндича.

Ранее сообщалось, что Залужный готовится покинуть пост посла и вернуться на Украину.