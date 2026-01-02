Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Удар ВСУ по кафе в Херсонской областиАтака на резиденцию ПутинаПереговоры о мире на Украине
Новости политики

Нардеп Железняк заявил, что Зеленский конфликтовал с Будановым из-за Ермака

Нардеп Железняк рассказал о конфликтах Зеленского с Будановым из-за Ермака
Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский примерно полгода назад конфликтовал с руководителем Главного управления разведки страны Кириллом Будановым, защищая на тот момент еще главу своего офиса Андрея Ермака. Об этом заявил депутат Верховной рады Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.

Так, нардеп вспоминает случай, связанный со статьей, опубликованной в издании Politico о Ермаке. В ней говорилось, что он «подлец, вор и только усугубляет ситуацию с переговорами».

«Статью увидел (принесли специально) Зеленский. И тут Ермак сел ему на ухо, что это все не просто так - а заказ лично Буданова на главу офиса президента, и что срочно надо увольнять его из ГУР и вообще он уже давно работает на политических оппонентов. Тогда, говорят <…> [Зеленский] лично звонил Буданову и кричал. Тогда чудом как-то Буданов удержался на посту, хоть значительно ослаб», — написал он.

2 января президент Украины рассказал, что обсудил назначение на встрече с главой разведки. Президент добавил, что у Буданова есть специальный опыт работы на этих направлениях и «достаточная сила для достижения результатов».

28 ноября 2025 года в квартире прошлого главы офиса украинского лидера Андрея Ермака прошли обыски. Его имя фигурировало в расследовании предполагаемой коррупционной схемы в госконцерне «Энергоатом», организатором которой следствие считает бизнесмена и давнего соратника Зеленского Тимура Миндича.

Ранее сообщалось, что Залужный готовится покинуть пост посла и вернуться на Украину.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27549877_rnd_5",
    "video_id": "record::6197cc43-1dc3-410c-a438-e3b3ade3acc6"
}
 
Теперь вы знаете
Гостинг «по-тихому»: неочевидные признаки того, что с вами хотят перестать общаться навсегда
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+