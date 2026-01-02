«Физуха лучше, чем у Роналду»: Рудковская восхитилась Трусовой

Продюсер и супруга двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко Яна Рудковская восхитилась фигуристкой Александрой Игнатовой (в девичестве Трусова), которая в скором времени после родов восстановила прыжки. Ее слова приводит Sport24.

«Перед вами стоит уникальный спортсмен. Еще кормит грудью, между прочим. Представляете, какой у человека потенциал и какая сила? И, кстати, мой муж сказал про Сашу уникальную вещь, которую я поддерживаю и которую она постоянно подтверждает: физуха у Трусовой лучше, чем у Криштиану Роналду», — заявила она.

22 марта на соревнованиях «Русский вызов» Трусова, которая выступала со своим мужем Макаром Игнатовым в парном разряде, объявила о беременности. Пара поженилась летом 2024 года. Спортсменка родила сына 6 августа, мальчика назвали Михаилом.

Трусова на Олимпийских играх в Пекине стала обладательницей серебряной награды, уступив только соотечественнице Анне Щербаковой. Трусова — первая фигуристка в истории, исполнившая на соревнованиях под эгидой Международного союза конькобежцев четверные лутц, тулуп и флип, и вторая (после Мики Андо), исполнившая четверной сальхов. Первая исполнительница двух, трех, четырех и пяти четверных прыжков в одной программе.

Ранее Анна Щербакова рассказала, будет ли комментировать Олимпиаду.