На «скопинского маньяка» оформили протокол

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Скопинский маньяк Виктор Мохов (кадр из видео) Скопинский маньяк Виктор Мохов (кадр из видео)
Скопинский маньяк Виктор Мохов (кадр из видео)
Пусть говорят/«Первый канал»

На Виктора Мохова, известного как «скопинский маньяк», оформили административный протокол за несоблюдение административных ограничений (ст.19.24 КоАП). Об этом сообщает РЕН ТВ.

Отмечается, что это произошло из-за того, что мужчина не прибыл до полуночи в отделение. В настоящее время полиция устанавливает причины неявки бывшего заключенного в положенное время.

Согласно информации УМВД по Рязанской области, в соответствии с выданным в исправительном учреждении предписанием Мохов должен был приехать к месту жительства, в город Скопин, не позднее 4 марта и встать на учет в органах внутренних дел в течение трех рабочих дней.

3 марта Виктора Мохова выпустили на свободу после отбытия срока в колонии в Саратовской области.

Ранее стало известно, что Мохов в ночь на 5 марта не смог получить место в одном из отелей в Скопине.