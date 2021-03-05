В ЕАЭС предложили запретить одноразовый пластик

В странах Евразийского экономического союза собираются ввести поэтапный запрет на использование пластиковых пакетов и другого одноразового пластика. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу Евразийской экономической комиссии.

На сегодняшний день проект находится на этапе реализации стратегии участниками ЕАЭС, которая предусматривает развитие Евразийской экономической интеграции до 2025 года. В данный проект собираются включить конкретные мероприятия по введению поэтапного запрета на производство и ввоз одноразового пластика.

В Минэкономразвитии России сообщили, что документ будет утвержден до конца первого квартала 2021 года.

Идею запрета одноразового пластика также поддержали в Минприроды и Минпромторге России.

Ранее вице-премьер России Виктория Абрамченко поручила доработать поправки в законодательство об обеспечении исполнения собственниками промышленных предприятий обязанности по ликвидации причиненного вреда окружающей среде.