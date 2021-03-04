В Новой Зеландии произошло третье за день землетрясение

Геологическая служба США зафиксировала третье за день землетрясение магнитудой 8,0. Об этом сообщает РИА «Новости».

По данным сейсмологов, эпицентр землетрясения был обнаружен на расстоянии свыше 1,1 тысячи км от города Уакатане на острове Северный.

Специалисты добавили, что после землетрясения власти объявили угрозу цунами.

Землетрясение стало третьим за день. Ранее у берегов Новой Зеландии произошло землетрясение магнитудой 7,2. До этого фиксировалось землетрясение магнитудой 7,5.