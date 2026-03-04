Зеленский уволил начальника СБУ в Житомирской области

Украинский президент Владимир Зеленский уволил подозреваемого в коррупции начальника управления Службы безопасности Украины (СБУ) в Житомирской области Владимира Компаниченко. Об этом сообщает РИА Новости.

Указ о его снятии с должности опубликован на сайте президента Украины.

25 февраля сообщалось, что Служба безопасности Украины задержала командующего логистикой Воздушных Сил украинских войск Андрея Украинца и начальника Управления СБУ в Житомирской области Владимира Компаниченко по делу о взятке в $320 тыс.

В декабре издание The Times писало, что Зеленский отстранил от должностей в руководстве страны большую часть выходцев из основанной им студии «Квартал 95». В публикации отмечается, что из 15 бывших сотрудников студии, которые получили руководящие должности на Украине с приходом Зеленского к власти, девять были уволены. Например, Иван Баканов, бывший первый помощник президента Сергей Шефир и экс-заместитель главы офиса президента Сергей Трофимов.

Ранее обвиняемого в коррупции экс-главу Госпогранслужбы Украины отправили воевать.