В Тульской области обрушилась крыша завода

МЧС: в Тульской области кровля завода металлоконструкций обрушилась из-за снега
Dizzy_Studio/Shutterstock

В Тульской области кровля цеха предприятия по производству металлоконструкций обрушилась из-за тяжести снега и льда. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе МЧС России.

По ее информации, ЧП произошло на улице Заводская, в городе Узловая.

«По прибытию пожарно-спасательных подразделений установлено, что в одном из цехов предприятия по производству металлоконструкций произошло обрушение кровли из-за скопления снега и льда на площади 1200 квадратных метров», — заявили в министерстве.

Там рассказали, что в цеху находились 42 человека, 40 из них вышли самостоятельно. В результате инцидента один человек не выжил, еще один остается под завалами. Сотрудники МЧС проводят поисково-спасательные работы с привлечением кинологических расчетов.

19 февраля в подмосковном Подольске под тяжестью снега рухнула крыша овощебазы. После первого обрушения пострадавших не было, и рабочим разрешили вернуться к работе. Позднее произошло второе обрушение, под завалами оказался мужчина. Его передали медикам.

В тот же день в Липецкой области рухнула крыша цеха автозавода «Моторинвест», где собираются автомобили Evolute. Из-под завалов извлекли минимум пять человек. По предварительной информации, виной всему сугробы снега на кровле, которые не убирали.

Ранее россиянам рассказали, чего не стоит делать в период сильных снегопадов.

 
