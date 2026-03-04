Размер шрифта
Умерла заслуженная артистка России

Актриса Ольга Кириченко скончалась в возрасте 86 лет
Алтайский краевой театр драмы им. В.М. Шукшина

Заслуженная артистка России Ольга Кириченко умерла в возрасте 86 лет. Об этом во «ВКонтакте» сообщили представители Алтайского краевого театра драмы им. В. М. Шукшина.

Причина смерти неизвестна. Прощание с актрисой пройдет 5 марта с 11:00 до 13:00 в фойе театра.

Ольга Кириченко окончила легендарное Театральное училище имени Бориса Щукина при Государственном академическом театре имени Евгения Вахтангова. В 1961 году она стала актрисой Алтайского краевого театра драмы им. В. М. Шукшина.

Представители учреждения принесли свои соболезнования родным, близким и поклонникам Кириченко.

«За годы блестящей работы на сцене нашего театра Ольга Леонидовна воплотила более 200 ярких и запоминающихся образов. Ее талант покорял сердца барнаульской публики. От первых ролей юных героинь до глубоких, многогранных образов – каждый персонаж, созданный ею, был наполнен чувством, искренностью и неподдельным мастерством. Для многих зрителей Ольга Кириченко стала символом счастья от творчества, воплощенной мечты об артистической судьбе», — заявили в театре.

Ранее актер из «Интернов» умер от рака.

 
