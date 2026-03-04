«Фиг там в добром здравии! Болею с 2005 года». Что стало с Андреем Губиным и чем он болен

Биография и карьера Андрея Губина: путь к славе, болезнь, что сейчас с певцом и как он выглядит

Кумир 1990-х Андрей Губин пропал с музыкальной сцены на пике карьеры и долгое время не давал интервью. Исполнитель хита «Ночь» заявил, что тяжело болен и «одной ногой в могиле». Сейчас он понемногу появляется в публичном поле, но по-прежнему не готов возвращаться на сцену. Как строилась музыкальная карьера Андрея Губина, чем он объяснил свой уход и почему раскритиковал современных исполнителей — в материале «Газеты.Ru».

Как сегодня выглядит Андрей Губин

Широкой аудитории не так просто увидеть Андрея Губина. Долгое время музыкант оставался в тени и не выходил на связь с поклонниками, не давал интервью и держался подальше от шоу-бизнеса.

Перед камерами Андрей Губин начал появляться в 2024 году, когда отпраздновал 50-летие. Хоть возрастные изменения отразились на внешности артиста, голос Губина остался узнаваемым. Но свой новый образ певец все равно показывал неохотно — в одном из интервью он даже надел медицинскую маску, чтобы «не пугать людей». Тогда Губин признавался, что как прежде у него работают только глаза.

Выяснилось, что певец переехал в частный дом в Подмосковье из-за шума. Хотя в Москве у него осталась четырехкомнатная квартира, он приезжает в нее нечасто.

«Живу один, мало с кем общаюсь. Из-за этого и слухи. На самом деле затворником не живу. У меня телефон тот же самый, что и в 1996 году. Все, кто хотят меня найти, всегда могут дозвониться и приехать», — рассказал артист.

Одним из малочисленных появлений на публике стал юбилейный концерт в честь Андрея Губина в 2024 году, организованный композитором Игорем Крутым в рамках фестиваля «Новая волна» в Сочи. Тогда Филипп Киркоров, Григорий Лепс, Сергей Лазарев и другие звезды перепевали хиты знаменитого артиста. Сам Губин на сцену не вышел, а сидел в зрительном зале. Он пояснял, что не выступает по состоянию здоровья. Уговорить его не смог даже Игорь Крутой. Продюсер Сергей Дворцов утверждал, что Губину пришлось принять сильнодействующие таблетки, чтобы посетить мероприятие в Сочи.

«Хожу едва, сердце — мотор не тянет. Но я каждый день спортом занимаюсь. Меня проверили: я сдал все анализы, думал, скажут рак. Но мне сказали: «Вы абсолютно здоровы». Люди с моими проблемами лежат дома. Это просто моя жизненная энергия, я достаточно волевой парень», — рассказывал тогда музыкант.

Певец Андрей Губин (третий справа), композитор Игорь Крутой с женой Ольгой (в центре) на «Творческом вечере Андрея Губина» в рамках музыкального фестиваля «Новая волна 2024» Komsomolskaya Pravda/Picvario/Global Look Press

На вопрос журналистов, доволен ли он концертом, Губин скромно ответил: «Лучше, чем дома в одиночестве сидеть». Однако позже он высказал недовольство творческим вечером — мол, аранжировки были устаревшие. Изначально Губин не хотел участвовать в мероприятии, но не смог отказать старому товарищу-композитору.

В 2025 году Андрей Губин почти не появлялся на публике и не общался с представителями прессы. В марте 2026 года он решился на большое интервью журналистке Ксении Собчак, где вспомнил былые времена и рассказал о своем состоянии.

«Фиг там в добром здравии! Никакого доброго здравия, болею с 2005 года», — поделился артист. Он уточнил, что находится в плохой физической форме, но его разум чувствует себя хорошо.

Почему Андрей Губин ушел со сцены и чем он болен

Впервые Андрей Губин почувствовал проблемы со здоровьем после «Фабрики звезд-4», в 2004–2005 годах. Как артист рассказывал позже, некоторые дни он не мог подняться на ноги, не испытывал желания двигаться — все болело. Лицо начало стягиваться, а кожа стала жестче. Губин все реже появлялся на сцене, поэтому его карьера постепенно сошла на нет.

«Жду, когда все пройдет, хожу по врачам. На поиск и хождение по врачам ушло года три», — рассказывал Андрей.

Тогда специалисты поставили ему левостороннюю прозопалгию (болевые ощущения в области лба, щек, глаз и челюсти, симптомы неврологических, стоматологических и ЛОР-заболеваний) лица. Как позже рассказывал Губин, первые симптомы он заметил еще в подростковом возрасте, а активная стадия болезни пришлась на зрелые годы.

Ситуацию усугубила потеря родителей: в 2007 году умер отец артиста Виктор Губин, а через несколько лет, в 2012 году, он потерял и мать.

В тот момент Андрей впал в депрессию и окончательно ушел со сцены. Певец до сих пор не свыкся со смертью родителей и счел происходившее тогда «кукольным театром». Губин признался, что ни разу не был на могиле матери, и предположил, что для него это может быть очень глубокой травмой, которую мозг до сих пор не в состоянии переварить.

Композитор Игорь Крутой предположил, что артист не выдержал испытание славой и потерю родителей.

Певец Андрей Губин в 2000 году Роман Денисов/ТАСС

Певец лечился в неврологических и психиатрических клиниках в разных странах, но врачи не смогли ему помочь. На обследование и лечение он потратил огромные суммы. В середине 2010-х ситуация у Губина была плачевной. В интервью певец рассказывал о преследованиях: неизвестные оскорбляют его, пытаются сбить на электросамокатах и авто, портят имущество и незаконно проникают в жилье. Также артиста доставали ежедневные угрозы и бесконечный шум от строек в его доме.

«Хочется просто выздороветь. У меня из-за болезни вот-вот выпадут все зубы, ну какая мне семья? Как я буду о детях заботиться? Я уже умираю, я одной ногой в могиле. Знаете, что меня расстраивает? Не то, что у меня счастья не было. А то, что его уже не будет», — признавался музыкант.

Тогда в желтой прессе появлялись сообщения о том, что у артиста могли быть проблемы с алкоголем и запрещенными веществами. Но Губин не раз утверждал: проблемы со здоровьем вызваны не этим. Хоть артист может выпить, он не злоупотребляет. А тяжелых наркотиков в его жизни не было.

Кстати Психиатр Василий Шуров в беседе с журналистами предположил, что у Андрея Губина не редкая лицевая боль (прозопалгия), а тяжелое психическое расстройство. По мнению врача, певец якобы сам выдумал себе «неизлечимый» диагноз, а его жалобы на преследования и порчу имущества — бред с паранойей. По мнению медика, Губину необходима медицинская помощь, пока не начался полный распад личности. Тогда он сможет совершить все что угодно, вплоть до нападения на прохожих и самоубийства.

Спустя годы лечения Губину удалось немного стабилизировать здоровье. По его словам, доктора не нашли отклонений в его анализах.

«Я заболел в 28 лет, и моя карьера закончилась. Мотался по заграницам: Израиль, Германия. В психушке, в отделении депрессии, с психами общался. Все анализы сдал, даже онкомаркеры, которые за рак отвечают. Анализы все великолепные», — поделился он в интервью.

Он рассказал, что у него снова начались проблемы с мышцами лица, ему больно ходить, говорить и сложно даже улыбаться. Но он находит в себе силы писать музыку и заниматься спортом. Певец полон оптимизма и надеется выздороветь.

Интервью Андрея Губина у Ксении Собчак в 2026 году Кадр видео: sobchak/YouTube

Чем сейчас зарабатывает Андрей Губин

После ухода со сцены Андрей Губин живет в основном на авторские гонорары от песен, которые когда-то написал. Кроме того, ему приносят прибыль выпущенные ранее композиции. У Губина более ста песен, которые он написал. По словам артиста, он пока не продал их, потому что хочет спродюсировать написанные им композиции сам. В 2024 году появлялась информация о том, что Губин может выступать на частных корпоративах, но артист опроверг слухи.

Певец заявлял, что не гонится за сверхбогатством, ездит на метро и вполне доволен своим уровнем жизни. Он предпочитает заниматься здоровьем, а не появляться на сцене. Тем более Губин не раз говорил: ему не нравится устаревшее звучание своих песен. А еще он не хочет выходить на сцену с внешностью, которую сейчас видит в зеркале.

«Мне эти деньги на хрен не нужны <...> Зачем мне, если мне есть что кушать? Зачем мне позориться? Это позор в таком виде выходить, в таком виде работать. Такая работа не оживит», — сказал он в интервью.

Как строилась карьера Андрея Губина

Андрей Губин родился 30 апреля 1974 года в Уфе. Его биологическим отцом был научный сотрудник и карикатурист журнала «Крокодил» Виктор Губин, у которого был роман с замужней женщиной по имени Светлана. В то время она была замужем за Валерием Клементьевым, поэтому при рождении Андрею дали фамилию и отчество мужа матери. Именно он занимался воспитанием мальчика первые годы его жизни. Позже певец вспоминал, что у него есть «два папы — папа Валера и папа Витя». В 1980 году у Андрея появилась сестра Анастасия.

В 1981 году семья переехала в Москву к биологическому отцу артиста, Виктору Губину. Первые годы в столице прошли в бедности, так как у Светланы не было московской прописки и возможности устроиться на работу. Позже она работала воспитателем в детском саду.

Губин в то время помогал отцу в создании карикатур, а тот поддерживал его творческие способности и перевел из второго класса в четвертый. Это не пошло на пользу успеваемости. Андрей увлекся спортом. Парень даже вошел в юношескую сборную Москвы по футболу, но ушел оттуда после травмы колена.

Певец Андрей Губин в 1997 году Татьяна Кузьмина/ТАСС

Чтобы исправить врожденную картавость, юноша занялся логопедической гимнастикой. Параллельно он писал песни. Это было его хобби. В седьмом классе он сочинил песню «Мальчик-бродяга» и выступал с ней на улицах. Однажды талантливого юношу заметила редактор телепрограммы «До шестнадцати и старше» Тамара Павличенко и пригласила выступить на телевидении. Но в тот момент Губин еще не загорелся идеей стать певцом, а заинтересовался журналистикой.

В восьмом классе он написал письмо в журнал «Огонек», где пожаловался на устаревшие методы преподавания в школах.

В учебном заведении узнали о письме и устроили ему своеобразный бойкот — перестали вызывать к доске и отказались вручать аттестат, ограничившись справкой о прослушанном курсе.

Окончив школу, Губин поучаствовал в нескольких телепередачах в качестве журналиста и окончательно решил связать свою жизнь с музыкой. В то время отец Губина стал вице-президентом Российской товарно-сырьевой биржи и взялся помочь сыну на старте карьеры. Он нашел для Андрея студию звукозаписи, но довольно быстро юный исполнитель рассорился с отцом и решил заниматься музыкой самостоятельно. В 1989 году он выпустил первый альбом «Я — бомж» тиражом 200 экземпляров. Начинающий певец поступил в музыкальное училище им. Гнесиных, но вскоре был отчислен за прогулы.

В середине 1990 годов Андрей Губин познакомился с двумя людьми из музыкального бизнеса, которые оказали влияние на его становление, — Леонидом Агутиным и Игорем Крутым.

С Агутиным он встретился в 1994 году на фестивале «Золотая осень Славутича». Тот предложил молодому исполнителю сделать профессиональную аранжировку «Мальчика-бродяги». Сотрудничество привело к тому, что в 1995 году вышел одноименный студийный альбом, в который также вошли песни «Лиза», «Ночь» и другие хиты.

У молодого певца появилось множество поклонниц. Они писали ему любовные послания, караулили его под дверью и даже вынудили Губина нанять охрану на гастролях.

После выхода альбома Губиным заинтересовался композитор Игорь Крутой и предложил ему сотрудничать с принадлежащей ему компанией APC. Крутой помог артисту закрепиться на музыкальной сцене и занимался продюсированием Губина во второй половине 1990-х. За время работы Андрей Губин выпустил альбомы «Только ты» и «Было, но прошло». В 2002 году вышел четвертый альбом «Всегда с тобой».

В «нулевых» Губин стал выпускать меньше композиций, ему хотелось поработать автором песен и продюсером других исполнителей. В 2004 году он написал песню «Ла-ла-ла» — ее должен был петь Филипп Киркоров, но песня досталась экс-солистке «Блестящих» Жанне Фриске.

Артисты Андрей Губин и Жанна Фриске в 2006 году Olga Loskutova/Global Look Press

В том же году разразился большой скандал с участием Андрея Губина. На телешоу «Фабрика звезд-4» певец Антон Зацепин исполнил песню «Ниже ростом только Губин», написанную Игорем Николаевым. Эта ситуация очень не понравилась Андрею Губину (его рост — около 166 см), и он даже планировал подать в суд на композитора и певца. Те ситуацию не комментировали. Лишь в 2012 году Зацепин извинился перед Губиным. Оправдаться пытался и Игорь Николаев, заявив, что в песне идет речь не об артисте, а лишь об Антоне Зацепине.

После известий о болезни Губин все реже появлялся на сцене. В 2010-х он приходил в качестве гостя на телешоу «Пусть говорят!», «Секрет на миллион» и «Прямой эфир».

В 2020 году появилась информация о пропаже Андрея Губина — до него не могли дозвониться близкие и знакомые. Однако позже артист нашелся в Египте. Оказалось, он уехал туда на отдых.

Личная жизнь Андрея Губина

У популярного артиста не было отбоя от поклонниц: девушки по всей стране мечтали познакомиться со звездой. Губин и сам не скрывал, что его часто окружали красивые женщины.

Первой любовью артиста стала Елизавета Саутина, Губин познакомился с ней в 19 лет в метро. Как позже вспоминал артист, его привлекли ее необычные «как у лисички» глаза и рваные джинсы. Тогда он рискнул заговорить с девушкой и проводил ее домой. На обратном пути он сочинил припев песни «Лиза», которая стала одним из главных хитов музыканта. Пара довольно быстро стала жить вместе, но рассталась через год из-за постоянных разъездов Губина.

Следующей девушкой певца стала солистка группы «Карамель» Люся Кобевко. Они были вместе почти полтора года, и позже артист называл ее самой большой любовью. Но по словам Губина, отношения надломились «по духовным моментам», им стало не о чем говорить. Пара рассталась из-за измен Губина. Сам артист признавался, что был готов выбросить ключи, чтобы помешать ей уйти, и разрыв вышел тяжелым для обоих.

После этого Губин встречался еще с несколькими девушками, ходили слухи о его романах с солисткой Hi-Fi Таней Терешиной, Жанной Фриске, Юлией Береттой и Анастасией Старыгиной (дочерью исполнителя роли Арамиса из «Трех мушкетеров»). В СМИ писали о домогательствах артиста к Акуле (Оксане Почепе), но Губин уточнил: однажды он «подвалил» к исполнительнице, но та ему отказала. На этом их знакомство закончилось.

Композитор, певец Андрей Губин и певица Юлия Беретта в 2005 году Елизавета Клементьева/ТАСС

О личной жизни Андрея Губина в последние годы известно мало. Он редко общается с публикой. Но в 2024 году в одном из интервью рассказал, что у него есть девушка. Подробностей о даме сердца певец тогда не раскрыл, лишь сообщил, что остановился с ней в одном из отелей на Красной поляне. В горы, признался он, пара не пошла, поскольку возлюбленной Губина не нравится подобный отдых. Он не может «заставить» девушку провести с ним время в горах, потому что она сама им «повелевает».

На вопросы журналистов о детях Андрей Губин честно признавался: детей хотел бы, но сам чувствует себя ребенком, ведь о нем нужно заботиться. Артиста останавливает и его здоровье, и внешний вид.

«Я очень люблю и хочу детей, но я не знаю всех этих болячек, что у меня будут за дети? Мутанты какие-то? Это ужасная мысль, я даже не загадываю вперед», — говорил он в 2024 году.

В 2017 году молодой человек по имени Максим Кваснюк публично заявил, что является внебрачным сыном певца. История получила широкую огласку, однако сам Губин эту информацию категорически опроверг. Чтобы поставить точку в домыслах, артист согласился на ДНК-экспертизу. Результаты теста оказались однозначными: родство не подтвердилось. Также в Сети ходили слухи о возможном родстве Губина с битмейкером и певцом Славой Марлоу — мол, мужчина и молодой человек между собой сильно похожи. Но Андрей и эту информацию опроверг.

«Ерунда это все, ерунда. Мало ли что говорят, я даже не буду это комментировать. Поймите, я не против внебрачных детей. Были бы мои — всех бы принял. Но я абсолютно уверен, что таковых нет. Тесты, не тесты — я уже никому не верю», — сказал артист.

Мнение Андрея Губина о коллегах

Андрей Губин в интервью Ксении Собчак раскритиковал солиста группы «Руки Вверх!» Сергея Жукова, который недавно собрал 70 тысяч зрителей в «Лужниках». Певца это удивило. Он назвал позором выступление «шепелявого» артиста, который прыгает по сцене и кричит «девшонки», и обвинил его в профнепригодности.

«Все эти люди смотрят на это и орут: «Привет, Серега!». Не понимаю уровень общества, которое это воспринимает. В 90-е такого не было», — заявил поп-артист.

Про Мари Краймбрери он высказался коротко и безапелляционно: ей на сцене делать нечего. Zivert, наоборот, удостоилась сдержанной похвалы — певец счел, что она «стоит своих денег», отметив ее внешность, но тут же добавив, что важнее все-таки творчество. Губин признался, что относится положительно к Ольге Бузовой.

Оценивая вокальные данные коллег, он заявил, что Панайотов хоть и поет без фонограммы, но делает это зря — тембр у него неинтересный. Самой же нелюбимой исполнительницей Губин назвал Ани Лорак, объяснив, что искусство должно отражать душу, а у нее — лишь громкое пение.

Среди современных артистов Андрею Губину мало кто нравится. Он выделил только группу «Моя Мишель» и ZOLOTO.