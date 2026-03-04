Reuters: Германия и Франция выступают против ускоренного вступления Украины в ЕС

Правительства стран Евросоюза не готовы к ускоренному вступлению Украины в объединение, чтобы «не открывать ящик Пандоры», сообщил Reuters. Скептицизм в частном порядке выражают Германия и Франция. Открыто против присоединения страны к ЕС выступает и Венгрия. Собеседники агентства подчеркнули, что Украина «просто не готова и в ней процветает коррупция».

Европейские страны, включая Германию и Францию, выступают против возможности ускоренного вступления Украины в Евросоюз (ЕС), сообщает Reuters со ссылкой на источники.

«Стремление Украины к ускоренному вступлению в Евросоюз <…> встретило жесткое сопротивление со стороны правительств стран ЕС, которые не хотят открывать ящик Пандоры», — говорится в публикации.

По информации издания, скептицизм в частном порядке выражают Берлин и Париж. Как подчеркнул собеседник агентства, Украина «просто не готова и в ней процветает коррупция» . Дипломаты опасаются, что страна не будет продолжать реформы, в том числе антикоррупционные, после вступления в союз.

Вице-премьер Украины Тарас Качка в беседе с Reuters уточнил, что Киев готов учесть опасения членов ЕС. В частности, он предложил организовать систему мониторинга для проверки соблюдения Украиной демократических стандартов.

Послы стран — участниц ЕС обсудят предложение по ускоренному вступлению Украины в сообщество за ужином 4 марта, выяснила Financial Times. Однако «меню составляется само собой», поскольку Германия и Франция намерены помешать стремлению Киева.

« Короткий обмен мнениями и никакого десерта », — подчеркнул собеседник издания.

Еврокомиссия (ЕК) ожидает, что дипломаты выработают альтернативное решение.

Накануне официальный представитель ЕК Маркус Ламмерт подтвердил, что Украина готова к открытию всех шести переговорных кластеров по вступлению в ЕС. Еврокомиссия намерена помогать Киеву «продвигаться по этому пути», заверил он.

«Украина спешит»

Президент Украины Владимир Зеленский настаивает на принятии Украины в состав ЕС 1 января 2027-го. По его мнению, срок вступления в ЕС должен быть прописан в мирном плане по урегулированию российско-украинского конфликта.

«Нам нужна четкая дата завершения войны, документ, который будет подписан партнерами, а также и Россией, и партнерами... Членство в ЕС — это также и гарантия безопасности для Украины. Поэтому нам нужна конкретная дата», — цитирует украинского лидера «Европейская правда».

По словам Зеленского, после открытия переговорных кластеров дальнейшее решение по Украине зависит от политической воли стран-членов ЕС.

Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен в ходе пресс-конференции в Киеве 24 февраля заявила, что «прекрасно понимает» важность конкретной даты, однако назвать ее «пока невозможно». Глава службы официальных представителей ЕК Паула Пинью, комментируя позицию фон дер Ляйен, обратила внимание, что «Украина спешит».

«Это скорее график президента Украины, чем наш», — приводит ее слова «Интерфакс».

Пинью добавила, что ЕК «восхищается» предпринимаемыми Киевом усилиями и достигнутым «значительным прогрессом», однако «дата зависит от процесса, от реализованных страной достижений».

Сопротивление Венгрии

Украина не станет членом ЕС, если правительство премьер-министра Венгрии Виктора Орбана останется у власти, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.

«Если мы останемся, мы не согласимся на совершенно безумные механизмы финансовой поддержки, не согласимся на то, чтобы наши деньги забирали на Украину. Мы считаем, что деньги венгерского народа должны быть в Венгрии... И они также знают, что если мы придем или останемся, Украина не будет членом ЕС », — цитирует его портал Origo.

Сийярто заметил, что в Брюсселе «прекрасно понимают» позицию Венгрии. И если ЕС попытается «свергнуть» венгерское правительство, то объединение рискует лишить другие государства смелости и энтузиазма, добавил он.

Ранее Орбан отмечал, что присоединение к ЕС является процессом, основанным исключительно на достижениях и заслугах страны-кандидата. Условия приема устанавливают государства — члены ЕС, а не страны, стремящиеся к членству, подчеркивал политик.

Украина официально подала заявку на членство в ЕС 28 февраля 2022 года. 23 июня того же года Европейский парламент большинством голосов принял резолюцию о предоставлении Украине статуса кандидата в ЕС. В Кремле возможное вступление Украины в ЕС называли ее суверенным правом.