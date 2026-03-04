Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Общество

Названо число погибших моряков на подорванном США корабле Ирана

На месте затопления иранского корабля у берегов Шри-Ланки найдено около 80 тел
Reuters

Спасатели нашли около 80 тел на месте затопления иранского корабля у берегов Шри-Ланки. Об этом сообщил замглавы министерства иностранных дел Шри-Ланки Арун Хемачандра изданию Ada Derana.

«Около 80 тел уже извлечено с иранского военно-морского корабля IRIS Dena», — сказал замминистра.

Хемачандра отметил, что корабль направлялся обратно в Иран из порта в Индии. Он был затоплен во время атаки подводной лодки военно-морских сил США, уточнил высокопоставленный дипломат.

По данным газеты Daily Mirror, судно IRIS Dena приписано к Южному флоту военно-морских сил Ирана. В последнее время оно принимало участие в военно-морских учениях, которые проходили в Индии.

3 марта иранские СМИ подтвердили информацию Центрального командования США (CENTCOM) об уничтожении единственного авианосца ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР), предназначенного для транспортировки и запуска беспилотников.

Американские военные утверждают, что корабль был атакован через несколько часов после начала военной операции США и Израиля против Ирана 28 февраля.

Ранее Иран пригрозил сжигать суда в Ормузском проливе и блокировать экспорт нефти.

 
Теперь вы знаете
Алкоголизм и депрессия: как связаны эти состояния на самом деле
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!