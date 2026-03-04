Названо число погибших моряков на подорванном США корабле Ирана

На месте затопления иранского корабля у берегов Шри-Ланки найдено около 80 тел

Спасатели нашли около 80 тел на месте затопления иранского корабля у берегов Шри-Ланки. Об этом сообщил замглавы министерства иностранных дел Шри-Ланки Арун Хемачандра изданию Ada Derana.

«Около 80 тел уже извлечено с иранского военно-морского корабля IRIS Dena», — сказал замминистра.

Хемачандра отметил, что корабль направлялся обратно в Иран из порта в Индии. Он был затоплен во время атаки подводной лодки военно-морских сил США, уточнил высокопоставленный дипломат.

По данным газеты Daily Mirror, судно IRIS Dena приписано к Южному флоту военно-морских сил Ирана. В последнее время оно принимало участие в военно-морских учениях, которые проходили в Индии.

3 марта иранские СМИ подтвердили информацию Центрального командования США (CENTCOM) об уничтожении единственного авианосца ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР), предназначенного для транспортировки и запуска беспилотников.

Американские военные утверждают, что корабль был атакован через несколько часов после начала военной операции США и Израиля против Ирана 28 февраля.

Ранее Иран пригрозил сжигать суда в Ормузском проливе и блокировать экспорт нефти.